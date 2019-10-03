Пьяного авиапассажира не пустили на рейс Улан-Удэ - Москва

УЛАН-УДЭ, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции не пустили на авиарейс Улан-Удэ - Москва пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

"В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что к борту самолета авиарейса Улан-Удэ - Москва вызывают наряд полиции. Командир судна сообщил об отказе в перелете 61-летнему жителю города Улан-Удэ, который находился в состоянии алкогольного опьянения, гражданин был сопровожден в дежурную часть", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения") и назначено наказание в виде штрафа - 600 рублей.

"С недобросовестным авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах", - отмечается в сообщении.