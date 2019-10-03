При участии бойцов ОМОН Росгвардии в 2019 году изъяли почти полтонны взрывчатых веществ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники ОМОН Росгвардии с начала 2019 года обезвредили более 1,5 тыс. единиц самодельных взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"В 2019 году сотрудники ОМОН совместно с сотрудниками других министерств и ведомств приняли участие в обеспечении безопасности на более чем 2 тыс. массовых мероприятиях. В ходе выполнения специальных операций сотрудниками ОМОН задержано более 5 тыс. подозреваемых в совершении уголовных преступлений. При участии бойцов ОМОН Росгвардии обезврежено три вооруженные группы, изъято более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 92 тыс. боеприпасов, около 500 кг взрывчатых веществ, а также более 2,4 тыс. единиц взрывоопасных предметов", - сказал Грибакин.

Он отметил, что сотрудниками инженерно-технических подразделений ОМОН обезврежено более 1,5 тыс. единиц самодельных взрывных устройств и иных предметов, схожих с ними.

В четверг глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов спецподразделений ведомства с профессиональным праздником - Днем ОМОН. "Отряды мобильные особого назначения обеспечивают надежную охрану общественного порядка в стране, ставят прочный заслон терроризму и экстремизму, в сложных условиях, порой с риском для жизни, достойно выполняют сложнейшие задачи по защите наших граждан. Высокая квалификация, мужество, дисциплинированность, бдительность и оперативность всегда были и остаются отличительными качествами каждого из вас", - говорится в поздравлении.

Спецподразделения ОМОН были выведены из состава МВД России и включены в структуру Росгвардии в соответствии с указом президента в апреле 2016 года.