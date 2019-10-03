Путин поздравил сотрудников АО "Тулажелдормаш" со 150-летием организации

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Акционерного общества "Тулажелдормаш" со 150-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Отрадно, что сегодня, благодаря высокому профессионализму конструкторов, инженеров, рабочих, грамотным управленческим решениям, широкому внедрению передовых технологий АО "Тулажелдормаш" уверенно развивается, выпускает технику и оборудование для строительства и содержания железнодорожных путей, реализует крупные инвестиционные проекты", - говорится в сообщении.

Президент также выразил уверенность, что предприятие продолжит вносить весомый вклад в укрепление промышленного потенциала страны.

Акционерное общество "Тулажелдормаш" было основано в Туле в 1869 году. В 2014 году АО "Тулажелдормаш" вошло в состав многопрофильного промышленно-инжинирингового холдинга Группы ПТК, специализирующегося на производстве, ремонте и эксплуатации железнодорожной техники. На данный момент более 2,5 тысячи единиц машин и грузоподъемного оборудования, произведенного на предприятии, работают на железных дорогах России и стран СНГ.