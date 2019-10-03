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Медведев поздравил коллектив "Учительской газеты" с 95-летием издания

Премьер-министр отметил, что газета помогает учителям совершенствовать знания и раскрывать способности их учеников

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив "Учительской газеты" с 95-летием издания. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Особая гордость газеты - ее замечательный, талантливый коллектив. Своими публикациями вы привлекаете внимание к актуальным проблемам образования, а главное - помогаете учителям совершенствовать знания, раскрывать способности их учеников. И это заслуживает глубокой признательности", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что с момента основания газета рассказывала о передовых педагогических методиках и практиках, достижениях отечественного образования. "И не просто стала надежным источником информации для многих поколений российских учителей, но и позволяла им обмениваться опытом, делиться оригинальными идеями", - добавил он.

Медведев подчеркнул, что сегодня "Учительская газета" сохраняет верность лучшим традициям и активно развивается. Он отметил, что издание является соучредителем значимого для всей педагогической общественности конкурса "Учитель года России".

"Учительская газета" издается с 1924 года, выходит еженедельно.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Северный Кавказ
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