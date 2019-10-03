Власти Читы отказали коммунистам в установке памятника Сталину

ЧИТА, 3 октября. /ТАСС/. Совет по вопросам истории и культуры при администрации Читы в четверг отказал представителям КПРФ в установке в городе памятника Иосифу Сталину. Об этом ТАСС сообщил присутствовавший на заседании совета депутат законодательного собрания Забайкальского края от компартии Роман Берг.

"[В установке памятника] нам отказали. Сказали, что это якобы "дестабилизирует" население и создаст социальный взрыв", - сказал Берг, заявив, что считает это решение политическим. Он добавил, что теперь КПРФ проведет в Забайкалье сбор подписей за установку в Чите памятника Сталину.

Заседание городского совета по вопросам истории и культуры проходило в закрытом режиме, журналистов на него не пустили.

Памятников или мемориальных досок Сталину в Чите нет, но в мае 2010 года в городе на здании краевого комитета КПРФ открыли памятную доску в виде медали "За Победу над фашистской Германией", на которой изображен его профиль.