Путин поручил МЧС провести учения по отработке действий по ликвидации ЧС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир путин поручил МЧС РФ провести внеплановые учения по отработке действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам состоявшегося 17 сентября 2019 года совещания о ликвидации последствий паводка на территории Дальневосточного федерального округа.

"МЧС России обеспечить проведение внеплановых учений и тренировок в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций с практической отработкой вопросов готовности к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в перечне поручений. Доклад о проведении таких учений президенту должен быть представлен до конца 2020 года.