Моряки горевшего в Норвегии российского траулера вернулись в РФ

МУРМАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Моряки, находившиеся на загоревшемся в порту Тромсё рыболовном траулере, прибыли в четверг в Россию. Об этом сообщили ТАСС в консульстве РФ в Киркенесе.

"Все 29 моряков благополучно перевезены автобусом на территорию РФ", - сказали в консульстве.

Там отметили, что из Тромсё моряки выехали в среду на прибывшем из Мурманска автобусе.

Как сообщили ТАСС в компании-судовладельце "Мурманский траловый флот" (входит в группу компаний "Норебо"), автобус от норвежской границы следует в Мурманск. Половина экипажа - жители Мурманска и области, после возвращения в Мурманск они отправятся домой, а жители других регионов будут размещены в гостинице. Морякам необходимо восстановить документы, утраченные во время пожара на судне.

Сейчас судовладелец ожидает подъема притопленного судна и его осмотра. Подготовкой к подъему занимается компания-подрядчик. Как ранее сообщали в Мурманском тралфлоте, восстановление судна может быть нецелесообразно. По данным судовладельца, загрязнения акватории на месте ЧП с траулером нет.

Пожар на борту траулера "Бухта Наездник" произошел в порту Тромсё в Норвегии 25 сентября. Судно было притоплено, чтобы погасить огонь водой. Все 29 членов экипажа были эвакуированы с борта на берег и позднее размещены в гостинице. Сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту пожара.