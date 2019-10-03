Гости из ЕС и США не видели нарушений прав человека в Крыму, а наблюдали обычную жизнь

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Представители общественных организаций стран Запада, прибывшие в Крым с ознакомительной поездкой, не увидели признаков милитаризации и нарушений прав человека на полуострове. Об этом сообщил руководитель организации "Народная дипломатия. Норвегия", депутат земельного парламента коммуны Алта Хендрик Вебер.

Делегация из 22 общественников, представляющих страны Евросоюза и США, находится в Крыму с 30 сентября по 6 октября. Возглавляет делегацию Вебер. Иностранные гости знакомятся с культурой народов Крыма и историей полуострова.

"На Западе СМИ пишут, что крымских татар хватают на улице и арестовывают представители российской власти. Мы не нашли никаких подтверждений этому, потому что мы посещали поселения крымских татар, разговаривали с духовными лидерами <...> Мы не обнаружили ничего, о чем пишут на Западе", - сказал он на встрече со спикером крымского парламента Владимиром Константиновым.

Преподаватель из штата Вашингтон Майкл Льюис Уоттс отметил, что впервые посещает Крым и в составе делегации побывал в Симферополе, Севастополе и Евпатории.

"Всюду мы видели обычную жизнь. Это совершенно немилитаризованная республика, так как нам пытаются показать СМИ у нас. Мы посещали мусульман, христиан, иудеев. Везде мы видели, что люди живут в гармонии", - отметил он.

Ситуация в Крыму

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада полуострова, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным председателя комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрия Гемпеля, начиная с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.