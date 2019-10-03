Патрушев 4 октября проведет в Туле совещание по вопросам безопасности в ЦФО

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Диверсификация производства на оборонных предприятиях и антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей будут среди тем совещания, которое в пятницу, 4 октября проведет в Туле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как сообщили в четверг в пресс-службе аппарата Совбеза, в мероприятии примут также участие полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главы регионов ЦФО, представители ряда федеральных министерств и ведомств.

"Отдельное внимание планируется уделить мерам по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также проблематике, связанной с обеспечением антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении пресс-службы.