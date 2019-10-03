Пожарную часть с современной техникой открыли в одном из сел Дагестана

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Пожарная часть появилась в селе Мекеги Левашинского района Дагестана. Об этом в четверг сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС РФ.

"В селении Мекеги Левашинского района прошла церемония открытия новой пожарной части №59", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пожарная часть будет оснащена современной пожарной техникой. Создание новой пожарной части обеспечит работой более десяти жителей района.

"Сегодня знаменательное событие для жителей района и, в частности, селения Мекеги. С открытием пожарной части жители села и близлежащих населенных пунктов смогут рассчитывать на оперативную и действенную помощь в тушении возникающих пожаров", - приводит пресс-служба слова главы Левашинского района Шамиля Дабишева.