В Дагестане восстановили поставки жизненно важного препарата от рака

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Препарат бевацизумаб, применяемый для лечения онкобольных, с апреля этого года в Дагестан поставляется без сбоев, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ТАСС сообщили, что она занимается проблемой, связанной со срывом поставок в ряд российских регионов жизненно необходимого для онкобольных препарата бевацизумаб. Омбудсмену поступило обращение одного из региональных уполномоченных по правам человека по этой ситуации.

"Сбои в поставках - из-за того, что у производителя не было в наличии этого препарата, были в начале года. С апреля у нас проблем с этим препаратом для онкобольных нет, в аптеках он имеется", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что "все получают его в достаточном количестве".

Москалькова направила обращение в Министерство здравоохранения РФ с просьбой урегулировать ситуацию. По информации пресс-службы омбудсмена, факт нарушения сроков поставки лекарственного препарата бевацизумаб подтвердился в Дагестане, Чувашии, Республике Коми, Краснодарском крае, Московской, Рязанской, Ульяновской и Свердловской областях, а также в Санкт-Петербурге. Причиной нарушения сроков поставки явилось его отсутствие у производителя и поставщиков.