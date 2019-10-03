Строительство стационара на 150 коек планируют начать при онкоцентре Дагестана в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Новый стационар на 150 коек планируют начать строить в следующем году в Дагестане при Республиканском онкологическом центре в Махачкале, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В следующем году планируется начать строительные работы еще одно корпуса Республиканского онкоцентра со стационаром на 150 коек, который будет оснащен всей необходимой соответствующей современной медицинской техникой", - сказал представитель министерства.

По его словам, проектно-сметная документация по новому корпусу онкоцентра уже подготовлена. "Средства на подготовку проектно-сметной документации были выделены из регионального бюджета", - добавил собеседник агентства, не уточнив объем затраченных средств.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года при Республиканском онкологическом центре планируется открытие стационара на 40 коек и поликлиники на 200 посещений в смену. Кроме того, вскоре при онкоцентре откроются дополнительные корпуса, один из них - диагностический, в котором установят новейшее оборудование: МРТ, МСКТ, маммография и рентгенустановка.

По данным Минздрава Дагестана, за 10 лет заболеваемость онкоболезнями выросла в республике на 16,8%, смертность - на 4,7%. В республике работает только один онкологический центр на 200 коек. В 2012 году в Махачкале при онкоцентре началось строительство поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 мест. Из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. В 2018 году федеральный центр выделил 350 млн рублей на завершение строительства поликлиники.