Центры поддержки волонтеров пожилого возраста открыты в 30 регионах России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ресурсные центры, которые оказывают помощь волонтерам пожилого возраста ("серебряным" волонтерам), открыты в 30 регионах страны. Об этом рассказал в четверг ТАСС руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на полях всероссийского форума "серебряных" добровольцев в Москве.

"Сейчас создано 30 ресурсных центров, через год планируется, что будет создано еще 15", - сказал Новиков.

Он уточнил, что такие центры могут появиться во всех регионах страны, если в них будет потребность на местах.

В свою очередь руководитель Роспатриотцентра Ксения Разуваева отметила, что сейчас заявки на создание таких центров поступили из 76 регионов. Заявки могут подавать региональные некоммерческие организации, а также социальные учреждения, добавила она.

"Ресурсные центры - это точка сборки всей активности "серебряных" добровольцев в регионе. Во-первых, это пространство, где волонтеры могут собраться и презентовать свои социальные проекты. В этих центрах реализуются программы обучения для волонтеров, а также проходят региональные этапы федеральных волонтерских проектов", - пояснила Разуваева.