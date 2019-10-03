Ольга Васильева хотела бы провести урок истории с Владимиром Маяковским

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что хотела бы провести урок истории с Владимиром Маяковским.

"Если вы спросите, с кем бы я захотела провести урок истории, то вы очень удивитесь, потому что это не будет историк, это не будет музыкант, деятель художественной культуры. Я бы очень хотела провести урок, который посвящен истории нашего Отечества, с Владимиром Владимировичем Маяковским", - сказала министр в четверг на финальном туре всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019", отвечая на вопрос о том, с кем из известных людей науки или деятелей культуры она провела бы урок по своему предмету.

Васильева отметила, что он является не только поэтом, чьи произведения она любит, но и большой личностью в истории страны.

Участие в финальном туре конкурса принимают пять человек. Это учитель русского языка и литературы Лариса Арачашвили из Волгоградской области, учитель французского языка Марина Зезкова из Санкт-Петербурга, учитель географии Павел Красновид из Подмосковья, учитель биологии Наиль Мирсаитов из Татарстана, учитель химии Вероника Романова из Саратовской области. Мероприятие прошло в Общественной палате РФ и включало два испытания: "публичная лекция" и "разговор с министром".

В рамках "публичной лекции" педагоги высказывали свое мнение об основных тенденциях и проблемах развития современного школьного образования, демонстрировали умение вести диалог с аудиторией. В конкурсном испытании "разговор с министром" педагоги обсуждали с Васильевой роль школы и воспитания в условиях современных вызовов.

Четвертого октября в Государственном Кремлевском дворце состоятся концерт, посвященный Дню учителя, и церемония объявления победителей всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019". Также в этот день пройдет награждение в номинациях "За творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении", "Педагог-дефектолог России - 2019", "Педагог-психолог России - 2019" и др. В 2019 году конкурсные испытания двух очных туров всероссийского финала проходили в школах Грозного.