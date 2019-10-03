В Петербурге открыли выставку к 60-летию создания первого в мире атомного ледокола "Ленин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Выставка, приуроченная сразу к двум знаковым юбилеям - 60-летию с окончания строительства первого в мире атомного ледокола "Ленин" и 315-й годовщине начала истории "Адмиралтейских верфей", открылась в четверг в Санкт-Петербурге. В экспозиции, разместившейся в одном из залов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого (ЦВММ), демонстрируются модель легендарного судна и редкие архивные фотографии его строительства и испытаний.

"Несмотря на то, что сегодняшняя выставка имеет довольно скромный вид, это <...> не умаляет важности события, которое произошло 60 лет назад, когда в декабре 1959 года атомный ледокол "Ленин" был сдан в эксплуатацию. "Адмиралтейским верфям" 5 ноября исполняется 315 лет, это очередная историческая дата для нашего завода. Конечно, за такую богатую историю произошло много важных, интересных событий, но строительство и сдача атомного ледокола "Ленин" - это одна из ярких и наиболее впечатляющих страниц", - сказал на открытии выставки генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) Александр Бузаков.

Среди экспонатов - снимок посещения ледокола премьер-министром Великобритании Гарольдом Макмилланом в 1959 году, фотографии, сделанные в процессе установки магнитной системы, винта и в ходе погрузки реактора, чертеж бокового вида "Ленина" от 1960 года, фрагмент наружной обшивки атомохода и закладная доска. На выставке также представлены кормовой флаг ледокола, подаренный экипажем судостроителям, и государственный флаг СССР, поднимавшийся на "Ленине" во время ходовых испытаний в Балтийском море в сентябре-декабре 1959 года.

Легендарный ледокол

Атомный ледокол "Ленин" стал первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой. Судно было заложено в Ленинграде 24 августа 1956 года на Заводе № 194 (с 1957 г. - Адмиралтейский завод, ныне АО "Адмиралтейские верфи"). Ледокол, корпус которого имел высоту пятиэтажного дома, был спущен на воду 5 декабря 1957 года. Атомная установка проектировалась под руководством Игоря Африкантова, научным руководителем работ выступал академик Анатолий Александров. 3 декабря 1959 года "Ленин" был сдан Министерству морского флота и с 1960 года находился в составе Мурманского морского пароходства.

"Строительство такого сложного объекта за три года - это рекордный срок. <…> Но и после того, как его сдали в эксплуатацию, через шесть навигаций потребовалась смена ядерного реактора. В то время никто не знал, как это сделать: выгрузка традиционным способом - подетальным, через верхнюю палубу - не представлялась возможной", - рассказал он, уточнив, что вес реактора составлял 3,7 тыс. тонн.

Бузаков отметил, что в этой ситуации было разработано решение о том, что реакторный блок с таким весом будет выгружаться через днище атомного ледокола "Ленин". "Были привлечены специалисты с "Адмиралтейских верфей", которые провели всю подготовительную работу с подводной резкой и другими сопутствующими работами. Операция была проведена успешно", - отметил он.

"После этого было еще два этапа непростых - надо было уже новый блок, который состоял из двух реакторов большей мощности, опять поставить в док, док притапливался, корабль заходил в заданные точки, док поднимался, и таким образом корабль "садился" на новый блок с двумя реакторами. Вот такая уникальная работа была проделана. По понятным причинам о ней довольно долго молчали, никаких публикаций не было, но по прошествии времени сегодня я могу об этом рассказать, - рассказал глава "Адмиралтейских верфей". - После этого успешными были дальнейшие навигации, Северный морской путь стал круглогодичным".

За 26 арктических навигаций "Ленин" провел во льдах почти 4 тыс. судов и прошел 654,4 тыс. морских миль. В июне 1971 года "Ленин" первым из надводных судов прошел севернее Северной Земли, таким образом подготовив экспедицию ледокола "Арктика" на Северный полюс в 1977 году. В 1989 году ледокол был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. В 2018 году атомоходу был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения, сейчас на ледоколе работает музей.

Об Адмиралтейских верфях

История построившего ледокол предприятия началась в ноябре 1704 года, когда Петром I был заложен Адмиралтейский Дом, ставший крупнейшим кораблестроительным предприятием России. За три с лишним века со стапелей верфи сошли без малого 3 тысячи кораблей и судов различного класса и назначения. Инженеры и мастера верфей создали в том числе первый отечественный пароход "Елизавета", первый в мире мореходный миноносец "Взрыв", легендарный крейсер "Аврора", крупнейший в истории отечественного кораблестроения линейный корабль "Гангут", более 300 подводных лодок различных проектов. В настоящее время "Адмиралтейские верфи" считается базовым предприятием судостроительной отрасли и центром неатомного подводного кораблестроения России.

Выставка подготовлена ЦВММ совместно с компанией "Адмиралтейские верфи" и будет работать по 31 января 2020 года включительно.