Путин поручил обеспечить временное размещение Госдумы в Доме союзов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить временное размещение Государственной думы и обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Управлению делами президента РФ обеспечить временное размещение Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, работников аппарата Государственной думы, подразделений ФСО России, ФСБ России, МЧС России, а также подведомственных Управлению делами президента РФ организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Государственной думы, в здании по адресу город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1", - говорится в распоряжении.

В мае в фундаменте здания Госдумы на Охотном ряду были обнаружены пустоты. Реконструкция самого здания, как планируется, должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений. Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что на время ремонта депутаты переедут в Колонный зал Дома союзов.