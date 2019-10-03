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Путин поручил обеспечить временное размещение Госдумы в Доме союзов

В мае в фундаменте здания Госдумы на Охотном ряду были обнаружены пустоты. Реконструкция здания, как планируется, должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить временное размещение Государственной думы и обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Управлению делами президента РФ обеспечить временное размещение Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, работников аппарата Государственной думы, подразделений ФСО России, ФСБ России, МЧС России, а также подведомственных Управлению делами президента РФ организаций, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности Государственной думы, в здании по адресу город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1", - говорится в распоряжении.

В мае в фундаменте здания Госдумы на Охотном ряду были обнаружены пустоты. Реконструкция самого здания, как планируется, должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений. Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что на время ремонта депутаты переедут в Колонный зал Дома союзов.

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Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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