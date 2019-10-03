Роспотребнадзор: заболеваемость корью в Крыму снизилась после дополнительной иммунизации

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Заболеваемость корью в Крыму, где в начале года регистрировали до четырех случаев в неделю, снизилась после проведения подчищающей (дополнительной) иммунизации, сообщила журналистам руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора - главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"На сегодняшний день у нас фактически заболеваемость регистрируется на низком уровне. Мы помним январь, февраль, когда у нас в неделю по первичным диагнозам регистрировалось три-четыре случая кори. Сейчас у нас может быть зарегистрирован один случай в неделю. Тот уровень иммунной прослойки, которого мы достигли, проведя подчищающую иммунизацию, позволит стабилизировать ситуацию", - сказала Пеньковская.

Высокий уровень заболеваемости корью в Крыму по сравнению с другими регионами России, отметила она, был связан с тем, что до воссоединения региона с РФ в марте 2014 года взрослое население полуострова не подлежало вакцинации в соответствии с национальным графиком прививок на Украине. "Количество зарегистрированных случаев в Крыму и городе Севастополе в 2019 году - 187. Цифры, которые сейчас фиксируются в Украине, в десятки раз выше, чем на нашей территории", - добавила Пеньковская.

Подчищающая (дополнительная) вакцинация против кори стартовала в стране 1 апреля для тех, кто не имеет прививок или не имеет сведений о том, получал ли их в детстве.

Корь - вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в отдельных случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.