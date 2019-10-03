Площадь и территорию у родника благоустроят в городе Сунжа Ингушетии до конца недели

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Благоустройство городской площади, территории у родника и трех самых оживленных улиц в городе Сунжа (Ингушетия) будет завершено до конца недели по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщил начальник производственного отдела мэрии Тамерлан Евлоев.

"Всего в 2019 году в Сунже будет благоустроено пять общественных территорий. Например, на площади Осканова мы проводим посадку деревьев, цветов, заменяем тротуарную плитку, устанавливаем скамейки, освещение, урны и бордюры. Рядом с городским прудом есть место, в народе называемое Родник невесты, куда горожане приезжают за родниковой водой, там мы прокладываем асфальт, устанавливаем навес, тоже скамейки, урны, фонарные столбы", - сказал Евлоев.

На оживленных улицах Ленина и Калинина рабочие прокладывают новое асфальтовое полотно, устанавливают бордюры, освещение, скамейки, урны и меняют тротуарную плитку. На улице Плиева устанавливается освещение.

"Средств выделено было не так много - всего 13,4 млн рублей. При наличии больших средств мы конечно охватили бы большее количество территорий, но их перенесем на последующие годы реализации программы", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2024 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).