Власти Петербурга надеются наладить закупку препарата от склероза после поправок в бюджет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга после осенней корректировки бюджета рассчитывает решить проблему закупки жизненно важного препарата окрелизумабa, который применяется для терапии рассеянного склероза. До этого город не выделил необходимых средств для обеспечения пациентов, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

В четверг РБК сообщило, что в семи регионах не состоялись закупки лекарственного препарата окрелизумаба для терапии рассеянного склероза.

"С целью обеспечения в 2019 году 48 пациентов комитетом по здравоохранению в комитет финансов направлена заявка на выделение финансирования при осенней корректировке бюджета в размере 27,4 млн рублей. Препарат будет закуплен в 2019 году в случае принятия поправок в бюджет", - говорится в сообщении комитета по здравоохранению Петербурга.

В комитете пояснили, что комиссия по лекарственному обеспечению льготных категорий жителей города приняла положительное решение об обеспечении 68 страдающих рассеянным склерозом пациентов в 2019 году в случае выделения дополнительного финансирования. Но дополнительное финансирование в 2019 году из городского бюджета не выделили.

Всего в 2019 году планируют обеспечить препаратом 70 человек. Из них 20 пациентов с сентября 2018 года получали лекарство по программе "раннего доступа" за счет средств компании-производителя. Позже программа завершилась и, чтобы не было перерыва в лечении, комитет по здравоохранению изыскал собственные средства и в августе направил на закупку препарата 11,4 млн рублей. Лекарство поставили в аптеку и предоставили пациентам по выписанным рецептам.

Еще для двух человек комитет закупил окрелизумаб после соответствующего решения суда. "На 2020 год запланирован постепенный перевод на терапию препаратом окрелизумабом пациентов с рассеянным склерозом, получающих в настоящее время лекарственное обеспечение за счет федеральной программы "12 ВЗН". В заявку к проекту бюджета 2020 года внесены ассигнования для обеспечения 123 (70+53) пациентов препаратом в соответствии с решениями врачебных комиссий", - сообщили в комитете.