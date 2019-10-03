Минздрав Калмыкии опроверг слухи о массовых увольнениях в региональном онкодиспансере

ТАСС, 3 октября. Массовых увольнений специалистов в онкологическом диспансере им. Э.С. Тимошкаевой в Калмыкии нет, уволился по собственному желанию только один врач. Медучреждение работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Ранее в соцсетях появилась информация, подписанная одним из медработников республиканского онкодиспансера, о том, что с 3 октября 2019 года отделение лучевой диагностики якобы прекращает свою работу, а врачи, лаборанты и младший медицинский персонал, по его данным, написали заявления об увольнении, и связано это с назначением нового руководителя. Сообщение вызвало большой резонанс, в том числе у пациентов онкодиспансера, так как это единственное медучреждение такого профиля в Калмыкии.

"Массового увольнения узких специалистов в учреждении нет, заявление на увольнение по собственному желанию написал один врач. Отделение лучевой диагностики и сам онкодиспансер работают в обычном режиме. Просим пациентов не беспокоиться, все процедуры будут проведены по плану", - сказали в пресс-службе.

1 октября распоряжением главы Калмыкии главным врачом республиканского онкологического диспансера им. Э.С.Тимошкаевой была назначена Земфира Мутулова. Она ранее с 2013 по 2017 годы уже возглавляла калмыцкий онкологический диспансер. До этого назначения врио главного врача с 17 сентября 2019 года была Мира Босхомджиева.

По данным министерства здравоохранения республики, онкологические заболевания занимают третье место среди причин смертности населения Калмыкии. Показатель смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, за прошлый год составляет 158,1 на 100 тыс. населения (умерло 436 человек), в сравнении с 2017 годом отмечается снижение на 15,3%.