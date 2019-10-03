Молодежь из 16 регионов участвует в работе школы личностного роста в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 3 октября. /ТАСС/. Всероссийская школа личностного роста и развития студенческого самоуправления "Прогресс" начала работать в Пятигорске, в город приехали молодые люди из 16 регионов страны, сообщили в четверг в пресс-службе горадминистрации.

"130 участников из 16 регионов России (Свердловской, Волгоградской, Псковской, Белгородской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и других) - это руководители и активисты общественных и студенческих объединений, представители студенческих клубов, некоммерческих организаций. В программе - тренинги и мастер-классы от ведущих тренеров России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эти занятия позволят участникам повысить эффективность и качество социальных проектов, познакомиться с технологиями организации массовых мероприятий. В рамках блока, посвященного личностному росту, запланированы трансформационные игры, тренинги, работа с установками и целеполаганием, прогнозированием позитивного будущего. Кроме того, будет проведено развернутое тестирование типологии личности для полного анализа и определения точек роста каждого участника.

"Сегодня у молодежи большой запрос на самоопределение и повышение своих личных компетенций, на достижение целей. Все знания, которые они получают здесь, сразу отрабатываются на практике и помогают им в этом профессиональные тренеры, коучи, психологи, эксперты. В условиях быстро меняющегося современного мира неформальное образование в России является наиболее эффективным, ориентированным на конкретные запросы, потребности конкретной личности", - отметила директор школы Любовь Крысина, слова которой цитируются в сообщении.

Организаторы Школы - Всероссийское движение "командаПРО", тренинговый центр "Достижение успеха", при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи и "Российского Союза Молодежи". За 10 лет работы более 5 тыс. студентов из всех регионов страны стали выпускниками Всероссийской школы "Прогресс". Они провели на местах более 3 тыс. мероприятий, реализовали более 1,2 тыс. социально значимых проектов, в основе которых лежит методика и опыт программы "Прогресса".