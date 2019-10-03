На новой станции метро Петербурга зафиксирована течь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Течь, вызванная дождем, была зафиксирована на открывшейся в четверг станции "Дунайская" Петербургского метрополитена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

"Сегодня на станции "Дунайская" была зафиксирована течь. "Метрострой" (компания, которая строила станцию - прим. ТАСС) оповещен о проблеме", - сообщил представитель пресс-службы метрополитена.

В четверг в Петербурге открылись три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Строительство объектов велось с 2013 года, они расположены в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена.

Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей. Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро.