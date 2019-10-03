На территорию Хованского кладбища в Москве пытались проникнуть 20 человек

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Двадцать человек в состоянии алкогольного опьянения пытались вечером попасть на территорию Хованского кладбища в Москве, угрожая охране. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В 20:45 по московскому времени на территорию Хованского кладбища пыталась проникнуть группа из 20 человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая при этом сотрудникам охраны кладбища. Во избежание конфликтной ситуации был вызван наряд полиции. Граждане принесли извинения и покинули территорию. Задержания не проводились", - говорится в сообщении.