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На территорию Хованского кладбища в Москве пытались проникнуть 20 человек

Как сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал", они находились в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Двадцать человек в состоянии алкогольного опьянения пытались вечером попасть на территорию Хованского кладбища в Москве, угрожая охране. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В 20:45 по московскому времени на территорию Хованского кладбища пыталась проникнуть группа из 20 человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая при этом сотрудникам охраны кладбища. Во избежание конфликтной ситуации был вызван наряд полиции. Граждане принесли извинения и покинули территорию. Задержания не проводились", - говорится в сообщении.

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