В Москве презентовали историко-документальный проект "Операция "Аргонавт"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Презентация международного историко-документального видеопроекта "Операция "Аргонавт", посвященного 75-летию Ялтинской конференции и 75-й годовщине со дня образования ООН, состоялась в четверг в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипкорпуса МИД России.

"У нас вообще 96 участников проекта, и мы решили взять материалы Ялтинской конференции, их очень много - там и беседы лидеров, и коммюнике, и отдельные документы по разным вопросам, и записать все это в документальный видеопроект, чтобы шло чтение, была хроника, документы, музыка. [Для] людей, которые хотят познакомиться с тем, что было на самом деле на Ялтинской конференции", - пояснила ТАСС руководитель проекта, член Союза российских писателей Наташа Оуэн.

Для этого был выбран формат видеоспектакля, который длится около шести часов, а его презентация приурочена к 110-летию со дня рождения выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.

По словам Оуэн, участники проекта - ее друзья. "Идея, во-первых, люди людям. У нас нет профессионалов. Вторая, главная идея заключается в том, что очень часто люди опираются на чьи-то суждения, на чье-то мнение относительно исторических событий. Мне кажется, главное - узнать факты, узнать, что на самом деле происходило, а потом уже для себя делать какие-то выводы", - отметила она.

Презентацию посетили более 100 человек, в том числе директор института Европы РАН Алексей Громыко, который в беседе с ТАСС напомнил, что Ялтинская конференция на многие десятилетия определила ход истории, жизнь многих стран. "У меня есть и личная связь с этими событиями, потому что в них принимал участие Андрей Андреевич Громыко, мой дед, которому в этом году исполнилось бы 110 лет, - отметил он. - Мне кажется, все получилось прекрасно, мы сегодня видели, что не просто несколько человек, а несколько десятков человек вложили свой труд, душу". Громыко считает, что "проект будет жить очень долго".

Идея проекта

Автором идеи стал Алексей Разаренов. В беседе с ТАСС он поделился воспоминаниями о посещении Ливадийского дворца, во время которого был настолько впечатлен рассказом о Ялтинской конференции, что после решил изучить вопрос досконально. Он приобрел сборник с копиями документов, а позже решил создать его аудиоверсию.

Взявшись за реализацию идеи, он познакомился с Оуэн. "Она сказала, что эта идея очень хорошая, тем более годовщина ООН, юбилей Громыко, и предложила сделать проект вместе", - сказал Разаренов.

Операция "Аргонавт" - название дипломатической работы по подготовке тремя государствами конференции в Ялте, которая является ключевым моментом в политической и дипломатической истории Второй мировой войны. Занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль предложил пользоваться в переписке о предстоящей конференции кодовым названием "Аргонавт". Он провел параллель между героями античности, ходившими в Причерноморье за золотым руном, и участниками Ялтинской конференции, которые работали над основами установления мира.