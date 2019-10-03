Строительство нового детского сада на 100 мест завершат в Кизляре до конца года

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Строительство детского сада на 100 мест в дагестанском Кизляре планируется завершить до конца 2019 года, сообщил ТАСС мэр города Александр Шувалов.

"В этом году начато строительство детского сада на 100 мест, это детский сад-ясли, в этом году будет он сдан. Строится по федеральной программе, объем финансирования - порядка 100 млн рублей", - сказал Шувалов.

По его словам, строительство еще одного детского сада в городе планируется в 2020 году. "В следующем году планируем детский сад на 250 мест, уже определено место, идет разработка проектной документации", - уточнил собеседник ТАСС.

В сентябре министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе рабочей поездки в Ингушетию заявил, что Дагестан является одним из отстающих регионов Северного Кавказа по реализации нацпроекта "Демография" в части строительства новых детских садов. В августе пресс-служба главы и правительства Дагестана сообщала, что власти республики планируют обеспечить полную доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет. Для этого в республике планируется создать более 23 тыс. мест в детских садах.