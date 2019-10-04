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Власти Приморья и "Яндекс" будут вместе развивать социальное такси и обучать школьников

В регионе будут внедрять проект "Яндекс.Лицей", представляющий собой интенсивный двухлетний курс обучения программированию для учеников 8-9 классов

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Приморского края и "Яндекс" на площадке Дальневосточного цифрового форума подписали в пятницу соглашение об использовании технологий компании в таких сферах, как транспорт, образование, туризм и культура, передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили заместитель директора по корпоративным отношениям и работе с государственными органами "Яндекса" Игорь Алексеев и вице-губернатор Приморья Сергей Максимчук.

В частности, соглашением предполагается развитие "Социального такси" - специализированного такси для маломобильных граждан. В сфере образования достигнута договоренность о внедрении в Приморье проекта "Яндекс.Лицей". Это интенсивный двухлетний курс обучения программированию для учеников 8-9 классов. Также планируется размещение информации об приморских объектах, имеющих привлекательность для туристов, на площадках компании "Яндекс".

Дальневосточный цифровой форум - это новый формат проводившейся ранее в регионе конференции "Дальинфоком". В течение двух дней - 4 и 5 октября - в кампусе Дальневосточного федерального университета встретятся представители власти, высокотехнологичного бизнеса, разработчиков.

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РоссияПриморский край
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