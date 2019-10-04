Учебная операционная откроется при медуниверситете Дагестана в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Руководство Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) планирует в 2019 году открыть учебную операционную, сообщил ТАСС ректор вуза Сулейман Маммаев.

"Мы планируем до конца текущего года открыть учебную операционную. Там все будет по современным стандартам - операционная, предоперационная. Планируется, что студенты, ординаторы, начинающие врачи будут там работать с поросятами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, стоимость оборудования для проекта составит порядка 400 млн рублей. Предполагается, что операционную откроют в инновационном научно-образовательном центре в ДГМУ. "Там созданы условия, приближенные к реальным. Заниматься будут студенты, которые выбирают хирургическое направление, ординаторы, которые выбирают хирургию, онкологию, эндоскопию, а также врачи, проходящие курсы повышения квалификации или переподготовку", - пояснил он.

Маммаев подчеркнул, что раз в два месяца в операционной планируют проводить мастер-классы. "Есть камеры, экраны, благодаря чему аудитория может наблюдать за операцией. А наиболее активные обучающиеся будут присутствовать на самих операциях", - добавил он.

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.