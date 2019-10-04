Поклониться главной иконе российской армии в Абакане пришли около 30 тыс. человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Около 30 тысяч человек в течение трех дней посетили молебны с главной иконой Вооруженных сил (ВС) России "Спас Нерукотворный", который проводил архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Абакане. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.

"Около 30 тысяч человек пришли на поклонение к главной иконе ВС РФ "Спас Нерукотворный" в Абакане. В течение трех дней молебны проводил архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. На мероприятии присутствовали военнослужащие Абаканского гарнизона, представители силовых ведомств, студенты, жители и гости столицы Республики Хакасия", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

"Далее святыня будет перевезена самолетом Военной-транспортной авиации в Новосибирск, где она будет выставлена для верующих в Вознесенском кафедральном соборе", - добавили в округе.

Вместе с иконой в Абакан были доставлены частицы мощей апостолов Андрея и Петра, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Свой путь по стране икона начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Победы, в главном храме Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке "Патриот". В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям российской армии, храмам Русской православной церкви. Ее планируется доставить в 120 городов и выставить более чем в 150 храмах.