Россиянин получил стипендию стран Баренцева региона за укрепление культурных связей

ХЕЛЬСИНКИ, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Илья Кузубов стал стипендиатом Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) за деятельность по укреплению культурных связей. Об этом сообщило в пятницу Министерство образования и культуры Финляндии.

Получателей награды, которая вручалась во второй раз, назвали в шведском Умео, где проходила встреча совета. Размер стипендии составляет €10 тыс.

"Илья Кузубов - имя стипендиата из России. Он - опытный менеджер в сфере культуры и искусства, занимающийся продвижением современного и традиционного искусства севера России. Он активно работает с целью укрепления культурных связей в Баренцевом регионе. Его фестиваль "Тайбола" является одним из ведущих культурных событий региона", - указали там.

"Тайбола" - межрегиональный молодежный культурно-экологический волонтерский фестиваль на открытом воздухе, который проводится с 2012 года в Архангельской области.

Среди других стипендиатов оказались финский журнал о культуре Kaltio из северного города Оулу, саксофонист из норвежского Тромсё Ула Асдал Рокконес и шведская группа художников по вышивке FIMBRIA.