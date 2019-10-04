Экс-сотрудник эстонской спецслужбы получил пять лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

ТАЛЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Харьюский уездный суд Эстонии приговорил бывшего сотрудника Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Владимира Куликова к пяти годам тюремного заключения за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, ее поддержку, а также за создание и поддержание антиэстонских связей. Об этом в пятницу сообщил портал ERR со ссылкой на Государственную прокуратуру.

Согласно сообщению, обвинительный приговор был вынесен в сентябре, в пятницу он вступил в законную силу. Детали обвинения не разглашаются.

Бывший сотрудник Полиции безопасности Эстонии Владимир Куликов был задержан по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами 26 марта. Куликов уволился из КаПо в 2012 году по причине полученной на службе травмы. Полиция безопасности предостерегла его от посещения России, однако он совершил туда поездку, где, по данным следствия, в контакт с ним якобы вступили спецслужбы РФ.

За время службы в КаПо Владимир Куликов признавался сотрудником года, а также был награжден орденом Орлиного креста за заслуги в деле защиты и повышения обороноспособности страны.