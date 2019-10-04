Комплекс противопаводковых мероприятий на Ставрополье завершится в течение трех лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Масштабные работы по проведению противопаводковых мероприятий на территории Ставропольского края могут быть завершены в течение двух-трех лет. Все запланированные работы получат необходимое финансирование, сообщил в пятницу журналистам руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов.

"Утвержден план соответствующих мероприятий, в целом оценка положительная, реализуются мероприятия по берегоукреплению, расчистке русел рек с целью повышению пропускной способности <…> Еще два-три года понадобится на реализацию комплекса мероприятий, он обеспечен финансированием", - сказал он во время рабочей поездки в Симферополь.

Масштабный комплексный план противопаводковых мероприятий был разработан на Ставрополье после майского паводка 2017 года, признанного сильнейшим за последние полвека. В 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий.

Комплексный план включает в себя реконструкцию и модернизацию водохранилищ, низкая пропускная способность которых вызывала угрозу подтопления населенных пунктов во время майского паводка 2017 года. Также в регионе проводятся берегоукрепительные, очистительные, противооползневые работы на водоемах. Одна из главных задач - увеличение пропускной способности рек для беспрепятственного прохождения вод в случае возникновения паводка.