Средние траты на подарок в День учителя составили 2,6 тыс. рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Средние траты фонда класса на поздравления классного руководителя составляют 2 тыс. 650 рублей, чаще всего учителя поздравляют цветами и конфетами, говорится в результатах опроса портала по поиску работы Superjob .

"Средние траты классного фонда на поздравление классного руководителя составляют 2650 рублей. В Москве подарок обойдется в среднем в 3100 рублей. Судя по комментариям родителей, чаще всего учителю дарят букет и конфеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только 6% родителей говорят, что в классах их детей отсутствует практика коллективного поздравления учителя с профессиональным праздником.

При этом больше четверти опрошенных родителей (27%) сообщили, что на поздравление учителя с профессиональным праздником родительские комитеты выделяют от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В сумму до 1 тыс. рублей уложились коллективы 24% респондентов, от 3 тыс. до 5 тыс. рублей - 10%. Около 5% родителей сообщили, что на подарок классному руководителю в этом году их классы выделили от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Бюджет более 10 тыс. рублей озвучили 3% опрошенных, 25% родителей затруднились назвать стоимость подарка.

Опрос проводился 3-4 октября по всей территории России среди тысячи родителей учащихся.