Форум "Молодое вино" собрал более 30 виноделов Ставрополья в Кисловодске

КИСЛОВОДСК, 4 октября. /ТАСС/. Форум-презентация "Молодое вино" открылся в пятницу в Кисловодске, он собрал более 30 винодельческих организаций и крестьянских хозяйств Ставрополья, передает корреспондень ТАСС с открытия.

"Вино - это сок солнца, а мы находимся в городе солнца Кисловодске, который по праву считаем солнечной столицей. Мы очень любим свой край, мы гостеприимны и хотим, чтобы к нам приезжало больше отдыхающих. <...> Когда-то на Кавминводах практиковали винотерапию, сегодня мы проводим такой фестиваль", - сказал на открытии губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На форуме представлена продукция АО "Прасковейское", ООО "Винзавод "Надежда", ЗАО СХП "Виноградное", ООО "Минераловодский завод виноградных вин", ООО "Раздолье", ОАО АФ "Жемчужина Ставрополья" и других производителей.

На открытии прозвучало, что в винодельческой отрасли Ставрополья трудятся более 5 тыс. человек, в Ставропольском крае производится 10% всего российского вина и 30% коньяка.

"Фестиваль проводится на Ставрополье в шестой раз, он входит в тройку лучших винных фестивалей страны", - сказала на открытии депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко. Зампредседателя краевой думы Виктор Гончаров отметил, что на Ставрополье выращивают более 60 видов винограда и выпускают свыше 200 видов винной продукции.

Ставрополье занимает одно из лидирующих мест в России по площадям и валовому сбору винограда. Старейшая отрасль виноградарства и виноделия остается значимой для экономики края, обеспечивая весомый вклад в бюджет.