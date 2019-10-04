Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Указ о присвоении главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову звания Героя России не публиковался, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такого указа не публиковалось - это единственное, что я вам могу сказать", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

Ранее газета "Ведомости" сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил Чемезову звание Героя России.

Почетное звание Герой Российской Федерации - высшая государственная награда РФ. Она присваивается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига", а также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний техники, за достижения в области спорта и др. В настоящее время в России проживают около 600 человек, удостоенных этого звания.

67-летний Чемезов с 2007 года возглавляет госкорпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех".