Детскую больницу Кабардино-Балкарии до конца года оснастят томографами

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2019 года закупят два современных томографа для Республиканской детской клинической больницы по нацпроекту "Здравоохранение", сообщили ТАСС в Минэкономразвития региона. Ранее подобного оборудования в учреждении не было.

"Региональным проектом "Программа развития детского здравоохранения в КБР, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в 2019 году планируется оснащение поликлинического отделения Республиканской детской клинической больницы рентгеновским компьютерным томографом и оптическим когерентным томографом. С целью повышения комфортности предполагается приобретение для детских поликлинических отделений центральной районной больницы Терского района и Межрайонной многопрофильной больницы двух инфоматов", - сообщили в Минэкономразвития.

Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, новая техника позволит более оперативно проводить диагностику заболеваний и повысит качество лечения. "Ранее такого диагностического оборудования в РДКБ не было, обследования проводились в частных клиниках по квоте или за счет больницы", - сказал представитель министерства.

Контракты на поставку оборудования, согласно информации Минэкономразвития, уже заключены.

Также по региональной программе специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии пройдут обучение в симуляционных центрах. В республике в 2019 году состоится выездной обучающий цикл Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, где смогут пройти обучение 55 специалистов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.