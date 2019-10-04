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Северный Кавказ

Во Владикавказе планируется реконструировать старейший в России трамвайный мост

Мост планируют реконструировать в рамках празднования 1100-летия крещения Алании в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Старейший в России трамвайный мост, возведенный через реку Терек во Владикавказе в 1903 году, планируется реконструировать в рамках празднования 1100-летия крещения Алании в 2021 году. Об этом сообщила в пятницу ТАСС председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия республики Эмилия Агаева.

"Это первый железобетонный мост в стране, и мы должны его сохранить. Были разговоры ранее о сносе моста, его несколько раз закрывали, но сейчас уже есть проект, он вошел в план мероприятий празднования 1100 лет крещения Алании и ориентировочно работы должны провести в 2021 году", - сказала Агаева.

Проект составлялся специалистами, в том числе, с учетом исторических фотографий, чтобы сохранить оригинальный вид моста.

Трехарочный мост на двух опорах длиной 80 м был построен во Владикавказе бельгийцами. Он вошел в отечественные учебники как "образец инженерного искусства". Мост считается аварийным уже более восьми лет. По заключению экспертизы, проведенной Санкт-Петербургским Научно-исследовательским институтом мостов и дефектоскопии, разрушены бетонные опоры моста, несущие конструкции полностью подверглись коррозии, отсутствует нижняя арматура. Кроме того, треснула плита, которая служит основанием для пешеходной дорожки.

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