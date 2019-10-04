"Ночные ведьмы" и скрипка Тухачевского. В музеях ПФО создадут экспозиции к 75-летию Победы

Первое место на конкурсе занял Энгельсский краеведческий музей. Сотрудники уже начали создавать масштабную экспозицию, посвященную "Ночным ведьмам" - женским авиаполкам, которые во времена Великой Отечественной войны базировались в Энгельсе Саратовской области и наносили удары по немецким войскам. В экспозиции представят личные вещи летчиц, дневники, их форма и даже фрагменты самолетов - двигатели и винты, будет здесь и оружие.

Конкурс в честь 75-й годовщины Победы проводился Российским военно-историческим обществом при содействии Министерства культуры РФ для выявления и поддержки лучших музейных практик. На конкурс поступили заявки от 150 музеев со всей России. При рассмотрении материалов заявок учитывалась четко прописанная патриотическая и военно-историческая задача музейной экспозиции, порядок ее исполнения, знаковость в историческом плане описываемых событий в истории России, четко выраженная военно-историческая составляющая, посвященная Великой Отечественной войне.

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. В музеях Приволжского федерального округа (ПФО) к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планируют создать новые и обновленные экспозиции. Проекты новых выставок, посвященные женским авиаполкам, маршалам и простым солдатам, были отмечены на конкурсе Российского военно-исторического общества, сообщили ТАСС представители музейного сообщества.

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"Наша экспозиция - это попытка рассказать о войне глазами женщин, рассказать их историю", - говорит директор Энгельсского краеведческого музея Дмитрий Решетов.

Этой же теме посвящен и проект экспозиции, который стал победителем в номинации "Верность теме - военной истории", Саратовского музея трудовой и боевой славы. В нем с помощью технологий виртуальной реальности намерены воссоздать образ девушки-летчицы времен Великой Отечественной войны, которая расскажет о том, что ей пришлось пережить.

По словам заведующей экспозиционно-научным отделом музея Ирины Потехиной, сейчас в музее уже представлена экспозиция, посвященная "Ночным ведьмам", - здесь хранятся личные вещи, письма, дневники, форма, награды девушек. Однако использование технологий виртуальной реальности в этом случае позволило бы сделать выставку интерактивной, модернизировать ее. Кроме того, в планах сделать выставку передвижной, чтобы познакомиться с жизнью летчиц могли жители отдаленных районов региона.

Скрипка маршала и память о солдатах

В классической гимназии №1 Пензы, музей которой стал лучшим школьным музеем по итогам конкурса РВИО, к 75-летию Победы создадут отдельную экспозицию. В музее можно увидеть уголок преподавателя дворянского института, гимназическую и школьную форму прошлых лет, фотографии и личные вещи выпускников учебного заведения - среди них, например, есть скрипка, которая принадлежала ученику гимназии, будущему маршалу Михаилу Тухачевскому.

В составлении экспозиции к 75-летию Победы примут участие учителя и школьники. Среди проектов, которые предложили школьники - создание цикла видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны, цикл их фотопортретов, конкурс плакатов, благоустройство мест воинских захоронений.

В Кировской области в номинации "Лучший проект по созданию музейной экспозиции, посвященной 75-летию Победы" был отмечен Фаленский краеведческий музей.

"Мы представляли комнату Боевой Славы. В этой комнате представлена информация об участниках Великой Отечественной войны со всего района, героях Советского Союза. Также в комнате находятся экспонаты поискового отряда "Высота", участники которого ездят в Ленинградскую и Нижегородскую области. Среди экспонатов - предметы быта бойцов, расчески, ложки, солдатские медальоны, гильзы, патроны, немецкие и советские каски, письма фронтовиков своим родным", - рассказала ТАСС экскурсовод музея Лена Кузнецова.

В номинации "Лучший музей сельского поселения" поощрили музей села Пестряцы в Татарстане. Как сообщила ТАСС директор музея Елена Корябина, учреждение представляло экспозицию "След на земле", посвященную участнику Великой Отечественной войны, учителю Александру Остроумову.

"[Он] буквально, в мае ушел на войну и в августе погиб на Ленинградском фронте, похоронен в городе Колпино", - сказала Корябина. По ее словам, в экспозиции представлены почти все личные вещи Остроумова, которые долгое время хранила его дочь - инструменты, рисунки, картины, дневник, тетради, учебники.