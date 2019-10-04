Татарстан намерен в 2019 году увеличить турпоток на 8,8%

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают увеличить туристический поток в республику в 2019 году на 8,8% по сравнению с 2018 годом - до 3,7 млн человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Что касается общего турпотока в Татарстан, то в прошлом году он составил 3,4 млн человек. В этом году мы ожидаем порядка 3,7 млн. Наш цель - к 2025 году достигнуть показателя в 5 млн туристов ежегодно", - сказали в пресс-службе председателя Государственного комитета региона по туризму Сергея Иванова.

Основными центрами притяжения туристов в республике являются три объекта: казанский кремль, древний город Болгар и Успенский собор на острове-граде Свияжск которые. Все они входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам Иванова, за последние девять лет благодаря работам по восстановлению города Болгар и острова Свияжск на этих направлениях значительно вырос турпоток: в Болгар - в 11 раз, в Свияжск - в 50 раз. Каждый год эти туристические центры посещают 500 тыс. туристов.

В пятницу в Казани под руководством полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова пройдет заседание совета по вопросу развитию внутреннего и въездного туризма. В мероприятии примут участие представители Государственной думы, Совета Федерации, федеральных министерств и ведомств, главы регионов округа и члены общественных организаций.