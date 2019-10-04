В австралийском зоопарке появился детеныш редкой обезьяны

СИДНЕЙ, 4 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. В сиднейском зоопарке Taronga Zoo появился детеныш редкой обезьяны - тонкинского гульмана или лангуры Франсуа. Как сообщается в пятницу на сайте зоосада , увидеть обезьянку, цвет шерсти которой еще не сменился с оранжевого на черный, могут все посетители.

Обезьяны лангура Франсуа - один из самых редких видов в мире. Они давно живут в сиднейском зоопарке, а в конце сентября их количество увеличилось: у молодой обезьяны Ноэль родился детеныш. Спустя неделю после его появления на свет сотрудники зоопарка решили выпустить молодую мать в общий вольер, чтобы посетители могли увидеть, как растет детеныш этого редкого животного.

"Увидеть лангуров Франсуа в дикой природе невероятно сложно, а их детенышей - почти невозможно", - рассказала старший смотритель зоопарка Джейн Маршалл. Дело в том, что появившиеся на свет малыши имеют шерсть ярко-оранжевого цвета, что, конечно, резко контрастирует с угольным окрасом родителей. Спустя несколько недель после рождения детеныши линяют и становятся, как и все их соплеменники, черными. Так что посетители Taronga Zoo имеют уникальную возможность увидеть оранжевого лангура до его первой линьки.

По словам смотрителей, у лангуров Франсуа необычная внутренняя иерархия. Самки этих животных образуют гаремы и ухаживают за детенышами сообща. Это позволяет молодым обезьянам лучше справляться с материнскими обязанностями и помогает всем членам группы приобрести навыки ухода за детенышами. "Очень интересно наблюдать за взаимодействием этих обезьян в группе, когда все самки по очереди заботятся о малыше и передают его друг другу в течение дня <...> Это очень красивые и невероятно умные животные", - отметила Маршалл.

Смотритель добавила, что сейчас лангуры считаются исчезающим видом. "На сегодняшний день в дикой природе осталось порядка 3 тыс. особей, так что рождение обезьяны в Taronga Zoo - это хорошая новость для вида", - резюмировала она.

Тонкинский гульман (лангура Франсуа) - редкий вид лиственных обезьян, обитающих в Юго-Восточной Азии. В Китае он считается исчезающим видом первой категории и встречается на юго-западе КНР. В 2012 году эти приматы были внесены в красный список исчезающих видов животных Международного союза охраны природы.