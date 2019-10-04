В австралийском зоопарке появился детеныш редкой обезьяны

СИДНЕЙ, 4 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. В сиднейском зоопарке Taronga Zoo появился детеныш редкой обезьяны - тонкинского гульмана или лангуры Франсуа. Как сообщается в пятницу на сайте зоосада, увидеть обезьянку, цвет шерсти которой еще не сменился с оранжевого на черный, могут все посетители.
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We’re delighted to announce the birth of our brand new François’ Langur baby! François’ Langur babies are born with bright orange hair, and will gradually turn black as they get older. He’s getting more adventurous each day, so come see the bright bundle of joy at Taronga Zoo Sydney, these school holidays. #forthewild
Обезьяны лангура Франсуа - один из самых редких видов в мире. Они давно живут в сиднейском зоопарке, а в конце сентября их количество увеличилось: у молодой обезьяны Ноэль родился детеныш. Спустя неделю после его появления на свет сотрудники зоопарка решили выпустить молодую мать в общий вольер, чтобы посетители могли увидеть, как растет детеныш этого редкого животного.
"Увидеть лангуров Франсуа в дикой природе невероятно сложно, а их детенышей - почти невозможно", - рассказала старший смотритель зоопарка Джейн Маршалл. Дело в том, что появившиеся на свет малыши имеют шерсть ярко-оранжевого цвета, что, конечно, резко контрастирует с угольным окрасом родителей. Спустя несколько недель после рождения детеныши линяют и становятся, как и все их соплеменники, черными. Так что посетители Taronga Zoo имеют уникальную возможность увидеть оранжевого лангура до его первой линьки.
По словам смотрителей, у лангуров Франсуа необычная внутренняя иерархия. Самки этих животных образуют гаремы и ухаживают за детенышами сообща. Это позволяет молодым обезьянам лучше справляться с материнскими обязанностями и помогает всем членам группы приобрести навыки ухода за детенышами. "Очень интересно наблюдать за взаимодействием этих обезьян в группе, когда все самки по очереди заботятся о малыше и передают его друг другу в течение дня <...> Это очень красивые и невероятно умные животные", - отметила Маршалл.
Смотритель добавила, что сейчас лангуры считаются исчезающим видом. "На сегодняшний день в дикой природе осталось порядка 3 тыс. особей, так что рождение обезьяны в Taronga Zoo - это хорошая новость для вида", - резюмировала она.
Тонкинский гульман (лангура Франсуа) - редкий вид лиственных обезьян, обитающих в Юго-Восточной Азии. В Китае он считается исчезающим видом первой категории и встречается на юго-западе КНР. В 2012 году эти приматы были внесены в красный список исчезающих видов животных Международного союза охраны природы.