Китайский Санья открывает воздушное сообщение с Берлином и другими городами Германии

ХАЙКОУ /Китай/, 4 октября. /ТАСС/. Прямые авиарейсы свяжут курортный город Санья на южном китайском острове Хайнань с Берлином, Франкфуртом-на-Майне и Дюссельдорфом. Полеты по этим маршрутам начнутся в марте 2020 года, сообщило издание "Наньгоду шибао".

Соответствующая договоренность была достигнута делегацией Управления по делам туризма и культуры Хайнаня в ходе презентации туристического потенциала острова в Германии. Аналогичная презентация также состоялась в Швейцарии.

Делегация подписала соглашение с Международной ассоциацией конгрессов и конференций (ICCA) по взаимодействию в области проведения туристических выставок. На состоявшихся встречах обсуждались и вопросы, связанные с развитием в Санья круизного туризма.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу по превращению провинции в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из разных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.