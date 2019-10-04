Минкавказ отметил рост числа россиян, регулярно получающих информацию о Северном Кавказе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа фиксирует за предшествующие два года более чем двукратный рост российской аудитории, регулярно получающей информацию о событиях в этом макрорегионе. Об этом в пятницу сообщил директор департамента административной и кадровой работы министерства Денис Петров в петербургском пресс-центре ТАСС.

"По результатам социологических исследований, доля жителей России, которые получают информацию на регулярной основе о событиях на Северном Кавказе, за 2018 год увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом. Мы будем стараться, по крайней мере, эти темпы наращивать", - сказал Петров на пресс-конференции, посвященной проведению второго тематического фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств".

Представитель министерства отметил, что фестиваль, который пройдет в Санкт-Петербурге 5 октября, реализуется в рамках госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа, направленной на формирование позитивного имиджа макрорегиона.

В рамках этой программы, как рассказал Петров, предусмотрены разнообразные форматы мероприятий, рассчитанные на различную аудиторию. Так, наряду с фестивалем проводятся бизнес-форумы, мастер-классы для журналистов, которые работают на Северном Кавказе и пишут о нем, пресс-туры и другие мероприятия.

Санкт-Петербург в ближайшую субботу примет финал второго фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который представит национальные танцы, песни, музыку народов этого макрорегиона и покажет его туристический потенциал. Соорганизаторами мероприятия выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС.