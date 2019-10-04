Вечер памяти Караченцова в "Ленкоме" перенесли на 27 января в связи с трауром по Захарову

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вечер памяти народного артиста РСФСР Николая Караченцова, намеченный в "Ленкоме" на 21 октября, перенесли на 27 января 2020 года в связи с трауром по художественному руководителю театра, народному артисту СССР Марку Захарову. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Мы ни в коем случае не отменяем вечер, о котором было заявлено, потому что наша любовь к Николаю Петровичу Караченцову очень велика. Но есть морально-этический момент - не прошло 40 дней со дня смерти Марка Анатольевича Захарова, которого мы запомним навсегда, наша любовь к нему безгранична", - сказал Варшавер.

Он добавил, что вечер перенесен на 27 января 2020 года. На сборе труппы театра 3 сентября сообщалось, что 21 октября состоится вечер "Прости меня, земля, что я тебя покинул". Название вечеру дали строки, которые герой Караченцова - Резанов - говорил в финале легендарного спектакля "Юнона и Авось".

Караченцов (1944-2018) снялся в десятках фильмов, среди них: "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, долгое время он был одним из ведущих актеров "Ленкома", на его сцене принял участие в постановках таких спектаклей, как "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Диктатура совести", "Школа для эмигрантов", "…Sorry", "Чешское фото".

Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября в Москве в возрасте 85 лет. За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".