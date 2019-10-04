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"ВКонтакте" запустила акцию накануне Дня учителя

Соцсеть предлагает пользователям рассказать о своих главных учителях, добавив в пост хештег #спасибозаменя

"ВКонтакте" предлагает пользователям вспомнить и поблагодарить своих наставников, сделав о них пост с хештегом #спасибозаменя. Об этом сообщает пресс-служба соцсети

Акция стартовала накануне Дня учителя. Она началась с публикации самих сотрудников "ВКонтакте". Они организовали коллегам встречу с их любимыми преподавателями и сняли об этом видео. Участники встречи рассказали, как много учителя для них сделали.

"Учитель - это ведь необязательно преподаватель из школы или вуза. Это наставник в широком смысле слова: человек, который научил чему-то важному, вовремя дал совет, стал ориентиром", - отметил директор по продукту "ВКонтакте" Иван Козлов. Он добавил, что акция является возможностью "выразить свою благодарность и вдохновить других людей сказать теплые слова".

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