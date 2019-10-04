Новая дорога в районе Дагестана позволит добираться жителям горных сел к святым местам

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Жители Дагестана смогут добираться до села Кала-Корейш для совершения паломничества после открытия дороги в Дахадаевском районе. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации Гумбетовского района республики.

"В селении Кубачи Дахадаевского района состоялось открытие автодороги Кубачи - Кала-Корейш. <…> Строительство… дороги позволит обеспечить транспортную связь к селу Кала-Корейш для совершения паломничества к святым местам", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, протяженность дороги более 9 км, с ее появлением жители горных районы Дагестана смогут на час раньше добираться до своих населенных пунктов.

"Строительство автомобильной дороги Кубачи - Кала-Корейш обеспечит наикратчайший выход селений Дибгалик, Трисанчи, Зубанчи, Зильбачи и других населенных пунктов Дахадаевского района к селу Кубачи и далее на республиканскую автодорогу Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала", - добавили в пресс-службе.