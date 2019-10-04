Бережливые технологии внедрят в семи детских поликлиниках Дагестана в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Минздрав Дагестана намерен до конца 2019 года внедрить бережливые технологии в семи детских поликлиниках республики для улучшения качества медицинской помощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В рамках создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, по нацпроекту "Здравоохранение" в семи детских поликлиниках республики начинаются работы по созданию комфортных условий пребывания родителей и детей по принципу бережливости. Все технические моменты по переходу на новый формат работы будут завершены к концу этого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, переход детских поликлиник региона на бережливые технологии начался впервые в 2018 году в двух из этих семи учреждений.

"В целом это реализация разработанных ранее планировочных решений за счет финансирования из бюджета республики в размере 15 млн рублей. Перепланировки и изменение организации труда приведут к сокращению времени получения медицинских услуг, сделают сам процесс посещения поликлиники с ребенком более удобным, а также сэкономят рабочее время медперсонала, чтобы больше внимания отводилось именно общению пациента с врачом", - пояснил собеседник агентства.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.