Похолодание и дожди ожидаются в регионах ЦФО в ближайшие два дня

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют похолодание на 3-7 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Во Владимирской, Орловской, Рязанской, Тульской и нескольких других областях ожидаются сильные дожди, местами с грозами, сообщили ТАСС в пятницу в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дежурный синоптик Воронежского областного гидрометцентра Светлана Перова рассказала ТАСС, что уже в ночь на 5 октября в регионе начнется похолодание. "Ожидается пасмурная и дождливая погода, в выходные ожидаем атмосферные фронты южного циклона. Поэтому уже в ночь на субботу и в субботу днем, а также в воскресенье пройдут дожди, местами сильные. Температура днем - плюс 11-16 градусов, но по востоку и югу области при прояснениях еще будет до 20 градусов тепла", - отметила она.

В Орловскую область, где со среды воздух прогревался до плюс 20 градусов, 5 октября вернутся дожди, похолодает до плюс 15 градусов. Температура будет постепенно снижаться и в воскресенье днем, по данным регионального гидрометцентра, составит не выше плюс 8 градусов, около плюс 2 градусов ночью.

В Курской, Липецкой и Белгородской областях похолодает в среднем на 5-7 градусов. В дневные часы 5 и 6 октября воздух прогреется не выше плюс 10-13 градусов, ночью - до плюс 7-9 градусов, пройдут дожди. Около плюс 11 градусов прогнозируются в Рязанской и Владимирской областях, местами пройдут дожди с грозами, при которых порывы ветра могут достигать 17-19 м/с. В ночные часы в низинах возможны заморозки до минус 1 градуса, отметили в местных ЦГМС.

В Брянской, Калужской, Смоленской областях в предстоящие выходные прогнозируется около плюс 7 градусов в дневные часы. В Ивановском, Костромском, Тверском, Тульском, Ярославском регионах 5 октября столбики термометров покажут 9-12 градусов, а днем 6 октября опустятся до отметки около плюс 4 градусов.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что с 5 октября через территорию ЦФО с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Ухудшение погодных условий сохраниться минимум до 7 октября. В ночь на понедельник не исключается понижение температуры воздуха местами до минус 3 градусов.