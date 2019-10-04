Фестиваль культуры и искусств Северного Кавказа пройдет в 2020 году в Казани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" планируют провести его в 2020 году в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу директор департамента административной и кадровой работы Министерства РФ по делам Северного Кавказа Денис Петров.

"Главная задумка - чтобы жители городов России познакомились с Северным Кавказом. [В прошлом году] Москва, завтра - Санкт-Петербург, если все будет нормально, в следующем году - Казань, и будем двигаться дальше по России", - сказал Петров в петербургском пресс-центре ТАСС.

В числе городов, которые также рассматриваются в качестве площадок для проведения фестиваля в последующие годы, представитель министерства назвал Калининград.

Фестиваль проходит в два этапа. В рамках регионального (отборочного) этапа его участники присылают свои работы в формате видеороликов. Творческое состязание проходит в нескольких номинациях: хореография, вокальное искусство, музыкальное исполнительское искусство, художественное слово, фотография. Участником конкурса может стать любой желающий, если он родился или живет на Северном Кавказе и достиг 18 лет. Конкурсанты, набравшие максимальное количество просмотров в интернете, становятся победителями.

Санкт-Петербург в ближайшую субботу примет финал второго фестиваля культуры "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который представит национальные танцы, песни, музыку народов этого макрорегиона и покажет его туристический потенциал. Соорганизаторами мероприятия выступили Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС.

В прошлом году фестиваль прошел в центре Москвы: на Тверской площади выступили около 60 победителей регионального этапа конкурса, а также мастера искусств Северного Кавказа. По данным организаторов, первый фестиваль в столице посетили около 10 тыс. человек.