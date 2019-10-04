Медведеву присвоена степень Почетного доктора политических наук Гаванского университета

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министру России Дмитрию Медведеву присуждена степень Почетного доктора политических наук Гаванского университета. Церемония состоялась в торжественном зале университета в столице Кубы. Диплом Почетного доктора политических наук Медведеву вручила ректор Мириам Никадо Гарсия.

Гаванский университет, основанный в 1728 году, самый крупный и старый учебный центр на Кубе. В нем обучалась практически вся политическая и интеллектуальная элита острова, в том числе Фидель Кастро. Ректор университета с ноября 2018 года - Мириам Никадо Гарсия - первая женщина, возглавившая главный вуз страны.

В настоящее время на 18 факультетах учатся около 25 тыс. студентов по 32 специальностям. Здесь работают около 1,3 тыс. преподавателей. Центральная библиотека располагает богатыми фондами: там хранятся более 700 тыс. редких книг, изданных в XV-XVIII веках. При университете создано 15 научных центров, ведущих исследования в области экономики, точных, естественных, социальных и гуманитарных наук. Университет поддерживает широкие международные связи с учебными и научными учреждениями в более чем 30 странах мира, в том числе в России.