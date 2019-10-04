Путин отметил значимый вклад учителей в развитие российской школы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам праздничного концерта и церемонии награждения финалистов Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Огромное вам спасибо за подвижнический труд, значимый вклад в развитие российской школы, формирование будущего страны <...> Подчеркну, что ваша приверженность традициям отечественного просвещения, увлеченность, владение современными, эффективными методами обучения - в высшей степени востребованы", - отметил президент.

Путин также поздравил финалистов конкурса "Учитель года", отметив их педагогический талант и мастерство.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно среди преподавателей российских общеобразовательных школ. Его цель - выявление и поощрение наиболее талантливых учителей, распространение их опыта и повышение престижа труда педагогов. 4 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественная церемония закрытия конкурса, на которой будет объявлен победитель и состоится награждение лауреатов.