Смертность на федеральных трассах в КБР снизилась в 2019 году

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Количество погибших в авариях на автомобильных дорогах федерального значения в Кабардино-Балкарии (КБР) снизилось на 25% за 9 месяцев 2019 года, сообщил в пятницу начальник управления ГИБДД по региону Юрий Бегидов.

"По итогам 9 месяцев на 25% снижено количество погибших по федеральным дорогам, но в прошлом году был рост. За последние 5 лет только на федеральной дороге "Кавказ" количество погибших снизилось на 27%", - сказал Бегидов во время презентации проекта реконструкции участка автодороги Р217 "Кавказ".

По словам начальника ФКУ Упрдор "Кавказ" Руслана Лечхаджиева, в компании разработана собственная программа ликвидации очагов аварийности на трассах. "В начале года проработали план ликвидации этих очагов и по КБР проведем несколько мероприятий. И сегодня подрядные организации, которые работают, больше внимания и сил будут уделять именно этим местам", - отметил Лечхаджиев.

Р217 "Кавказ" является частью двух европейских и одного азиатского транспортных маршрутов. Автодорога связывает регионы Северного Кавказа с Закавказьем и является одной из самых загруженных в России. Ежедневно здесь проезжает порядка 25 тыс. автомобилей.